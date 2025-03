Tvplay.it - Ribaltone di mercato Milan, c’è l’ok per il doppio addio: arrivano 80 milioni

Leggi su Tvplay.it

In casac’è aria di rivoluzione. Il club rossonero sarebbe pronto a cambiare tanto al termine della stagione. La vittoria in rimonta a Lecce ha leggermente placato gli animi in casa, ma il club rossonero è consapevole che quest’annata è praticamente ‘quasi da buttare’. Il posto in Champions è al limite dell’impossibile, Europa League o Conference un semplice contentino e una piccola nota lieta potrebbe arrivare in caso di vittoria in Coppa Italia, in quello che sarebbe il secondo trofeo in pochi mesi dopo la supercoppa italiana.di, c’èper il80(Lapresse) TvPlayMa la stagione è quasi fallimentare, a inizio anno i tifosi speravano nella seconda stella e invece neanche l’obiettivo che doveva essere minimo come la Champions League sarà complicato ed il club rossonero è costantemente nella bufera.