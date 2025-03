Ilgiorno.it - Rete Musa: entra anche la Cattolica. In due anni aperte più di 300 posizioni di ricerca

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 9 marzo 2025 – Sulla carta il progetto - nato con fondi del Pnrr - “scadrebbe“ nel 2025-26, ma sono appenati nuovi soci e altri stanno chiedendo di fare parte di(Multilayered Urban Sustainability Action). Cresce l’ecosistema dellacon l’ingresso della quinta università, la, che si unisce a Bicocca, Statale, Politecnico e Bocconi e ad altri 26 attori pubblici e privati. “L’ingresso di nuovi soci è fondamentale per assicurare un futuro dopo il Pnrr”, aveva sottolineato a dicembre, in occasione del secondo compleanno di, la rettrice di Milano-Bicocca e presidente di, Giovanna Iannantuoni. Che nei giorni scorsi ha firmato un protocollo d’intesa con la rettrice Elena Beccalli, dopo il passaggio in Cda.entrerà progressivamente nelle attività giàe svilupperà nuove linee diin aree strategiche, con particolare attenzione alle tematiche della rigenerazione urbana, della sostenibilità, dell’innovazione d’impresa e della governance finanziaria.