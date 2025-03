Anteprima24.it - Resta incastrato sotto un grosso ramo: in elisoccorso al Moscati

Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, intorno alle 09:00, il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lioni è stato allertato dalla Centrale operativa di via Zigarelli per un intervento di soccorso a persona. Un uomo era rimasto coinvoltounmentre stava svolgendo dei lavori di manutenzione sul proprio fondo agricolo.I Vigili del Fuoco, giunti sul luogo dell’incidente hanno collaborato con il personale medico del 118. Dopo aver stabilizzato il malcapitato, è stato necessario imbarellare e fornire assistenza all’arrivo dell’elicottero del 118. L’elicottero ha poi effettuato il verricellamento del ferito, trasportandolo al campo CONI di Avellino, dove è stato assistito da un’altra squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dalla sede centrale.In seguito, il ferito è stato trasferito in ospedale, all’Ospedaledi Avellino, per ricevere le cure necessarie.