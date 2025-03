Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 9 marzo 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – domenica 9– con la soap spagnola La. Nellaodierna Curro scrive finalmente una lettera a Martina per dirle che la ama ancora, ma poi decide di strapparla. Adriano ringrazia Catalina per la sua generosità, dopo aver saldato il suo debito con la banca grazie alla vendita della collana. Ecco ilper rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui.