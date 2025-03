Juventusnews24.com - Repice stronca Koopmeiners: «Non mi aspettavo nulla di particolarmente esaltante da lui. Ecco il motivo»

Intervistato in ESCLUSIVA dai microfoni di JuventusNews24, Francesco Repice ha parlato della stagione di Teun Koopmeiners in bianconero.

KOOPMEINERS – «Me lo auguro per lui sinceramente. Non è di quei calciatori dai quali io mi aspettassi chissà cosa, so bene che tutti i calciatori che arrivano dall'Atalanta, per i metodi di lavoro che hanno lì, poi fanno fatica negli altri club e quindi non mi aspettavo nulla di particolarmente esaltante da lui. È un buon giocatore, speriamo per lui che questo gol abbia un pochino anche rinvigorito il suo ego, la sua autostima».