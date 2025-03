Juventusnews24.com - Repice non ha dubbi: «La Juventus deve proseguire con Thiago Motta anche nella prossima stagione. Vi spiego perché»

Francesco Repice, giornalista, ha espresso il suo punto di vista sulla permanenza di Thiago Motta alla Juve in ESCLUSIVA a Juventusnews24. Ecco il suo pensiero sul tecnico bianconero: «Ha intrapreso un cammino la Juventus, è bene che continui su quella strada altrimenti ogni volta si fanno delle scelte diverse e non si può decidere di andare a sinistra se poi l'anno dopo cambi rotta e vai completamente dall'altra parte; senza continuità i risultati non li trovi mai eh».