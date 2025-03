Juventusnews24.com - Repice: «La Juve non ha l’organico per lo Scudetto. Thiago Motta? È bene che si continui su questa strada. Mi aspettavo di più da un bianconero» – ESCLUSIVA

di Giacomo Giuratoha rilasciato un’intervistantusnews24 in cui ha toccato diversi temi d’attualità dei bianconeri. Le sue paroleFrancesco, noto giornalista e radiocronista, ha parlato inntusnews24.com. Ecco le sue dichiarazioni sui principali temi del momento in casa bianconera, passando anche per il calciomercato.ntus Atalanta: che partita sarà?«Mi aspetto una partita veramente aperta perché nessuna delle due squadre ha interesse, così, a portare via un punticino, a portarla a casa con il minimo dei danni. Qui o si rientra in una lotta importante che è la lotta per lo– dall’una e dall’altra parte – o sennò si rimane fuori e ci si accontenta del resto che può essere tanto o può essere poco. Per cui mi aspetto una partita aperta concapovolgimenti di fronte, una partita di grande intensità e di grande spettacolo».