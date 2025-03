Juventusnews24.com - Repice fa il nome: «Mi aspettavo molto di più da quel bianconero perché è un giocatore forte, veramente forte»

di Redazione JuventusNews24, giornalista, ha espresso un parere su undella Juve. A sua detta, poteva e doveva fare la differenza nella stagione dei bianconeriNell’intervista, che Francescoha concesso in ESCLUSIVA ai microfoni di JuventusNews24, si è parlato anche di Douglas Luiz. Ecco il giudizio su uno dei grandi delusi della stagione dei bianconeri.DOUGLAS LUIZ – «Midi più da Douglas Luiz questo sì, midi più da luicomunque è una scelta, un’opzione per la Nazionale brasiliana lì in mezzo al campo, è arrivato da un campionato – non così difficile come il nostro – ma comunque di alto livello tecnico come la Premier League dove ha recitato un ruolo da protagonista, dove è stato uno, appunto, dei protagonisti della conquista dell’Aston Villa della partecipazione alla Champions di questa stagione, che non è una cosa scontata, perlomeno perlo che riguarda l’Aston Villa e perlomeno perlo che riguarda la Premier.