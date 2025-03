Internews24.com - Repice diretto: «La Juve non può ambire allo scudetto»

di Redazioneha analizzato la situazione in casantus e ha detto la sua sulle possibilità dei bianconeri di rientrare nella lottaIntervistato in esclusiva dai microfoni dintusNews24, Francesco, noto giornalista e telecronista, ha detto la sua sulle reali possibilità che lantus ha di rientrare nella lotta.Questapuò rientrare nella lotta?«Per me no. Non ha l’organico, per lottare per loservono continuità ed equilibrio; lantus ha sicuramente equilibrio, continuità non la può avere per un fatto cronologico. Perché è arrivato un allenatore nuovo, un allenatore con dei sistemi nuovi, sono arrivati dei nuovi calciatori, perché è tutto nuovo, compresa la società. C’è una sola eccezione che conferma questa regola e questa eccezione ha un nome e un cognome: si chiama Antonio Conte.