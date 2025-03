Regione Lazio premia Possemato per impegno in favore della natalità

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – In occasione dell’evento "La lunga lotta delle donne: custodire una storia, costruire il futuro", promosso dalla, Donatella, direttriceCasa di Cura “Santa Famiglia” e Presidente dell’Associazione Impresa per la Vita, è stata insignita di un importante riconoscimento per il suoindell’imprenditorialità femminile e delle tematiche legate .