Regia ora ci vogliono gli attributi | Bastonata nei denti che ci servirà

Dopo il disastro di Cosenza, la Reggiana è tornata in città ieri mattina con un volo diretto da Lamezia all’aeroporto di Bologna, poi ha svolto una seduta di scarico e domani pomeriggio si rimetterà al lavoro al ‘Villa Granata’ training center per preparare la sfida di domenica alle 15 contro la Sampdoria. I granata devono leccarsi le ferite. E il ds Marcello Pizzimenti non nasconde la delusione. "Abbiamo regalato il primo tempo: difficile trovare le motivazioni di un approccio così sbagliato, forse è dovuto all’eccessiva apprensione per una partita che era delicata. Siamo tutti responsabili. Anche io. Siamo una squadra, e da oggi pure i giocatori devono prendersi le responsabilità", ha detto il diesse che ci ha messo la faccia nell’immediato post partita. "Non è questione di fisico, o aspetti tecnici e tattici – continua Pizzimenti nella sua analisi – Se avessimo sempre giocato male, vorrebbe dire non essere all’altezza, ma non è così: questa squadra ci ha fatto divertire, ha mostrato potenziale, e per questo non accetto prestazioni del genere.