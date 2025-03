Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, colpo al bar per rubare soldi e tabacchi

, 9 marzo 2025 - Nella tarda serata di ieri, poco dopo le 23,30, è stato segnalato l’ennesimo furto ai danni di un esercizio pubblico. I carabinieri del nucleo radiomobile sono stati inviati in via Pietro Coletta, a Villa Sesso, dove i ladri avevano fatto razzia di, tagliandi del Gratta e Vinci, oltre che del fondo cassa presente in quel momento nel locale pubblico. E’ accaduto al barElvis, gestito da cittadini di origine cinese. Il sopralluogo ha permesso di ricostruire quanto accaduto. I ladri hanno forzato un’inferriata, infranto la vetrata con un tombino in metallo per poi entrare. In pochi istanti hanno svuotato il registratore di cassa, che conteneva circa 400 euro, portandosi via anche pacchetti di sigarette e biglietti della lotteria istantanea, per un bottino che appare piuttosto consistente e ancora in corso di quantificazione.