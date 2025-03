Ilfattoquotidiano.it - Reddito di libertà, nelle Marche la destra rinvia la proposta per dare più aiuti alle donne. Fdi: “Altre priorità”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Settemila euro nel 2022 per sistemare la rete di un ruzzodromo, dove si gioca l’antico sport della ruzzola e 90mila al comune abruzzese di Colonnella (in Abruzzo) per completare una ciclovia. Ottocentomila euro nel 2023 per contribuire agli oratori della Regione. E, ancora, nel 2024, 15mila euro al Comune di Falconara per decorare con un murales le mura del cimitero. Sono solo alcune delle voci messe a bilancio negli ultimi anni dalla Regione.Difficile dire se si tratti dio meno. Quel che è certo è che, mentre a livello nazionale Giorgia Meloni ha reso strutturale ildie nonostante i ritardi ha aumentato la rata mensile deldiil centronon intende fare lo stesso. Malgrado voci del bilancio anche sostanziose per le più disparate idee, “tutti gli emendamenti fatti in questi anni alla legge di bilancio per il contrasto alla violenza di genere sono stati bocciati dal centro”, così come “ladi legge che vuole introdurre ildiregionale, in aggiunta a quello già previsto dallo Stato, da quasi due anni subisce un continuo ping pong”, denuncia al Fattoquotidiano.