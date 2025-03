Sport.quotidiano.net - Recanatese. A Castelfidardo senza un paio di pedine

La trasferta, di gran lunga, più breve del campionato è anche, per la, tra le più insidiose. La serie dei derby prosegue per i giallorossi con il match diche pone di fronte due compagini quasi appaiate in classifica, con i padroni di casa avanti di una sola lunghezza. Entrambe le squadre sono, per così dire, nel limbo: in una zona, cioè, tutt’altro che tranquilla, perché il vantaggio sul sest’ultimo posto, condiviso da Sora e Roma City, è di appena tre punti ma una relativa serenità sarebbe quasi a portata di mano, in caso ovviamente di vittoria. Difficilmente si assisterà ad un match non equilibrato: i biancoverdi, tra le mura amiche, hanno pareggiato una sola volta e sicuramente imposteranno la partita sul ritmo, sulla dinamicità e sulla gamba dei suoi giocatori (Baldini e Gambini a centrocampo con le incursioni di Fabbri sulla fascia, le giocate di Caprari, la prolificità offensiva di Nanapere) e cercando di sfruttare le palle inattive con gli inserimenti e l’abilità nel gioco aereo di Vecchio ed Imbriola.