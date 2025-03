Quotidiano.net - Reato di femminicidio, Roccella: “Svolta culturale. Violenza figlia del sistema di potere”

Roma, 9 marzo 2025 – “ Il disegno di legge non segna una differenza morale tra l'uccisione di un uomo e quella di una donna, men che meo una classifica fra il valore delle vite umane. Ci mancherebbe. Riconosce però una specificità, che è dimostrata anche dai numeri: ci sono tante, troppe donne uccise dagli uomini, mentre è rarissimo che accada il contrario”. Il giorno dopo il via libera del governo aldipunito con l'ergastolo, è netta e decisa, Eugenia, nel respingere una delle obiezioni sollevate contro il provvedimento. E la ministra per le Pari opportunità e la famiglia va oltre: “Ma non è una questione di soli numeri”. La ministra della Famiglia e Pari opportunita' Eugeniadurante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri (Cdm) sul Ddl di Introduzione del delitto die altri interventi normativi per il contrasto allanei confronti delle donne e per la tutela delle vittime, presso palazzo Chigi, Roma, 07 marzo 2025.