Rearm Europe Von der Leyen | È il nostro momento! E dà una stoccata a Giorgia

La presidente della Commissionea, Ursula von der, ha annunciato la prossima convocazione di un “collegio di sicurezza”, che includerà tutti i commissarii. L’iniziativa mira a rafforzare la difesa comune, considerando che “quasi ogni materia può essere di interesse sotto il profilo della sicurezza”. La dichiarazione è stata rilasciata durante una conferenza stampa a Bruxelles in occasione dei primi cento giorni del suo secondo mandato.La sicurezza energetica e il ruolo della RussiaVon derha sottolineato come, quattro anni fa, la mancata preparazione in ambito energetico fosse già un segnale di un “attacco ibrido della Russia” per influenzare il sostegnoo all’Ucraina. Il collegio di sicurezza avrà incontri regolari per aggiornarsi sulle minacce, grazie ai briefing dai servizi di sicurezza competenti.