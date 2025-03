Thesocialpost.it - Re Carlo difende il Canada contro Trump: “Il Commonwealth si unisca in tempi di incertezza”

Quando Donaldha accettato l’invito di rea una seconda visita di stato nel Regno Unito, probabilmente non immaginava le implicazioni più ampie legate alla sua posizione come monarca non solo del Regno Unito, ma anche del, l’associazione che raccoglie numerose ex-colonie britanniche. Un particolare messaggio, cherivolgerà domani in occasione della Giornata del, potrebbe essere letto come una risposta indiretta alle provocazioni del presidente americano.Il monito diappare, infatti, come un appello a unità e amicizia, in un contesto di incertezze globali. Una dichiarazione che, sebbene possa sembrare neutrale, potrebbe essere un avvertimento diretto a, soprattutto in relazione alla sua recente dichiarazione sul voler incorporare ilcome 51esimo stato degli Stati Uniti.