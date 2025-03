Quotidiano.net - Ravenna Festival. La musica scaccia il male. Tra Muti e Don Chisciotte

Lacome antidoto alla guerra, alla violenza, alla paura. Ecco perchè la 36ª edizione diparte da una frase pronunciata da Sancho Panza, il più celebre scudiero della letteratura mondiale: “Donde hay música no puede haber cosa mala“, ovvero dove c’ènon ci può essere alcun. Riccardo, Zubin Mehta, Daniel Harding, Accademia Bizantina, The Tallis Scholars, Uri Caine, Cat Power, Heiner Goebbels, Max Richter, Marco Baliani, Enrico Rava, Stefano Bollani, Malika Ayane, Alessio Boni, Lakecia Benjamin sono solo alcuni degli ospiti che animeranno la manifestazione in programma dal 31 maggio al 13 luglio. Il cartellone è stato presentato ieri al teatro Alighieri dal soprintendente Antonio De Rosa e dai direttori artistici Angelo Nicastro e Franco Masotti, ‘guidati’ dal giornalista Massimo Bernardini.