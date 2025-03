Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, è un 80enne il danneggiatore seriale di cartelloni pubblicitari

, 9 marzo 2025 - E’ unilrintracciato e denunciato dalla Polizia Locale di. Dopo una serie di segnalazioni da parte di ‘Entrate’ relative a ‘misteriose’ lacerazioni e rimozioni di poster (delle dimensioni di 6 metri x 3) che da mesi si stavano registrando quasi quotidianamente in via Darsena , la Polizia Locale diè giunta, in settimana, alla soluzione del caso. Grazie alle immediate indagini e ad un’accurata analisi delle telecamere installate in zona, gli agenti sono riusciti infatti ad individuare l’autore del reato, tra l’altro immortalato venerdì scorso proprio mentre strappava alcuni. Si tratta come detto di un. L’uomo è stato condotto presso il Comando e dopo le procedure di identificazione, indagato per il reato di danneggiamento.