Raspadori per evitare la fuga dell'Inter: «Conta tanto, ripartire!»

concentrato in vista di Napoli-Fiorentina. Gli azzurri scendono in campo a meno quattro dall’Inter capolista.PRESSIONE – Oggi la pressione è tutta sul Napoli che è obbligato a vincere dopo la vittoriacontro il Monza in rimonta. A parlare su DAZN prima della gara tra azzurri e Fiorentina, Giacomo. Queste le parole dell’ex attaccante del Sassuolo: «, sappiamo che sono cinque partite che non vinciamo. Dobbiamo, i tifosi ci daranno una mano e noi faremo di tutto per vincere oggi. Mi piace la posizione che ho, mi posso esprimere al meglio con Lukaku. Ci stiamo lavorando, speriamo di dimostrare in campo l’intesa che stiamo perfezionando. Conte fa di tutto per farci tirare fuori qualcosa in più, dobbiamo prendere le sue parole come uno stimolo per meritarci il posto.