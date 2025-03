Ilnapolista.it - Raspadori: «Le parole di Conte sui pochi gol devono essere uno stimolo per noi»

Leggi su Ilnapolista.it

: «Ledisuigolunoper noi».nuovamente titolare contro la Fiorentina. Intervistato da Dazn nel pre-partita:ha detto che non è cambiato niente dopo l’Inter però quanto conta Napoli-Fiorentina?«Conta tanto, sono cinque partite che non vinciamo. Dobbiamo ripartire dall’Inter, ci siamo preparati al meglio. I tifosi ci daranno una mano».La tua nuova posizione.«È una posizione dove per le mie qualità riesco a esprimermi al meglio. Preferisco rimanere nelle zone centrali del campo, e poi stare vicino a un calciatore come Lukaku aiuta molto. Stiamo lavorando alla nostra intesa». Come giudica gli da attaccante ledi, il tecnico ha detto che non ha a disposizione molti giocatori con gol nelle gambe.«Ledisono uno, le sueunoper noi che dobbiamo avere voglia di dimostrargli di meritare il posto e che lui ha fatto delle scelte giuste».