Ilnapolista.it - Raspadori: «L’80% del gol è di Lukaku. Oggi abbiamo sofferto troppo»

Leggi su Ilnapolista.it

L’autore del secondo gol del Napoli dicontro la Fiorentina, Jack, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DaznVi ha stimolato Contee avere raggiunto l’obbiettivo«Sicuramente gli abbracci arrivano perché sappiamo quanto lavoriamo., potevamo chiuderla prima. Bisogna godersi le vittorie, resettare e continuare così»Che assist ti ha fatto?«di quel gol è suo, lavoriamo tanto su queste situazioni e siamo riusciti a metterlo in pratica, ma vogliamo farlo più spesso»Scudetto?«Noi dobbiamo lavorare comefatto fino ad ora»Anche Romeluha parlato a DaznSei in doppia cifrra«La più importante è la voglia chedimostrato contro una Fiorentina che era molto dura da battere. Dobbiamo continuare così.«Siamo difficili da battere, difendiamo tutti insieme, non giochiamo individuali e facciamo tutto insieme.