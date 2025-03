Spazionapoli.it - Raspadori e il siparietto con Lukaku: “Il mio gol è tutto merito suo”, poi l’annuncio del belga è nettissimo!

Il Napoli batte la Fiorentina al Maradona: ecco le parole di Giacomoe Romelunel post partita.Dopo 5 partite senza vittoria, il Napoli di Antonio Conte è tornato a vincere e lo ha fatto davanti ai propri tifosi, accorsi in numerosi al Maradona per sostenere i propri beniamini con cori ed una coreografia da urlo. Proprio grazie all’anima ed al cuore partenopeo, infatti, gli azzurri sono riusciti a resistere nel finale ed ad aggiornare la classifica con tre punti fondamentali per mantenere vivo il sogno scudetto.Nel post partita, Giacomoe Romeluhanno rilasciato alcune dichiarazioni per a Dazn.d’accordo: “Lavoriamo da squadra”Sulla partita e sul secondo gol,ha sottolineato:“Lavoriamo davvero tanto. Oggi abbiamo sofferto e potevamo chiuderla prima, ma il pubblico ci ha aiutato tantissimo.