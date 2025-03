Spazionapoli.it - Raspadori ancora goleador, la rete al Maradona combacia con un traguardo importante!

Napoli Fiorentina,in gol Giacomodal sapore speciale per l’ex attaccante del Sassuolo.Dopo lacontro Lazio e Como edprima contro il Venezia, da subentrato nel girone d’andata, Giacomoè tornato a fare gol anche al. Ladel 2-0 contro la Fiorentina è stata frutto di un’azione corale con Gilmour e Lukaku co-protagonisti. Il piazzato di, poi, ha lasciato immobile De Gea e lasciato impazzire di gioia i tifosi del Napoli.per: gol alla 100esima presenzaLa partita contro la Fiorentina per Giacomonon è stata una qualunque. Per l’attaccante della Nazionale Italiana, infatti, si tratta della sua 100esima presenza con la maglia del Napoli. Nel capoluogo campano dal 2022, il numero 81 del Napoli ha vinto uno scudetto ma soltanto a sprazzi ha mostrato il suo reale valore.