Rari Nantes Florentia spettacolo alla Nannini | con Genova è parità

– IrenQuinto 11-11 (5-5 3-4 2-1 1-1)RN: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, C. Di Fulvio 3, T. De Mey 2, N. Hofmeijer, T. Turchini, D. Borghigiani 1, S. Sordini, N. Benvenuti 3, G. Bini, C. Mancini 2, G. Bianchi, U. Tprvosky. All. MinettiIRENQUINTO: F. Ghiara, N. Gambacciani 1, A. Di Somma, S. Villa 3, F. Panerai 1, O. Veklyuk, D. Puccio 3, A. Nora 1, N. Figari 2, A. Massa, M. Aicardi, J. Gambacciani, A. Noli, F. Gandolfo. All. BittarelloARBITRI: Schiavo e ErcoliNOTE: Spettatori 350 circa. Ammonito Bittarello (all. Q) nel secondo tempo per proteste. Ammonito Minetti (F) nel terzo tempo per proteste. Gambacciani (G) uscito per limite di falli nel quarto tempo. Superiorità numeriche:5/13, Quinto 4/11.FIRENZE – Nella prima finalina con vista play out della ventunesima giornata di regular season maschile di serie A1, trae Quinto vince loe il Telimar corsaro a Siracusa ne approfitta.