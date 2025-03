Rapporto Unicef-Istituto Superiore di Sanità | in Italia 288% dei bambini in sovrappeso e obesi

Laspunta.it - Rapporto Unicef-Istituto Superiore di Sanità: in Italia 28,8% dei bambini in sovrappeso e obesi.

Leggi su Laspunta.it

In occasione della Giornata mondiale dell’tà l’– con il contributo dell’di(ISS)- lancia la nuova pubblicazione “Il peso è giusto?” sul tema dele dell’tà dei. Nel mondo, nel 2022, 37 milioni die bambine di età inferiore ai 5 anni e oltre 390 milioni di, bambine e adolescenti di età compresa tra i 5 e i 19 anni erano in; Nel 2023, inil 28,8% deie delle bambine fra gli 8 e i 9 anni era in/contà.“tà rappresentano nuove e crescenti minacce per la salute deie delle bambine; malnutrizione non significa solo non avere da mangiare a sufficienza, ma anche mangiare in modo errato o malsano. Con la facile accessibilità di cibi poco sani e a basso costo, ie le bambine – soprattutto quelli in condizioni di povertà – non ricevono la dieta nutriente di cui hanno bisogno per una crescita sana”– ha dichiarato Carmela Pace, Presidente dell’