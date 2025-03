Serieanews.com - Rafa Leao è un caso al Milan: c’è una certezza per il suo futuro

è diventato unal: cosa sta accadendo all’esterno offensivo ed il suocambiaè unal: c’è unaper il suo– SerieAnewsLa stagione dista regalando emozioni contrastanti ai tifosi del. Con 6 gol e 7 assist in 26 presenze in Serie A, e 3 gol e 1 assist in 10 partite di Champions League, il portoghese continua a essere uno dei giocatori più decisivi della rosa rossonera.Tuttavia, ciò che più colpisce è la sua capacità di cambiare il volto delle partite quando è chiamato a intervenire. Un esempio lampante è stato il match di ieri contro il Lecce, doveè subentrato ad inizio secondo tempo nella rimonta da 0-2 a 3-2. La sua velocità e la sua abilità nell’uno contro uno sono state determinanti, tanto da propiziare due dei tre gol finali, dimostrando ancora una volta di essere l’elemento in grado di fare la differenza quando la squadra è in difficoltà.