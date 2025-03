Lapresse.it - Racquet Trend Expo, si chiude la prima edizione dell’unico format europeo dedicato al mondo delle racchette

Si è conclusa con successo, lafiera in Europa dedicata esclusivamente agli sport da racchetta, che ha attratto migliaia di appassionati e aziende del settore nel weekend. L’evento, che si è concluso oggi a Fiera Milano Rho, ha rappresentato un punto di riferimento per l’innovazione, la sostenibilità e le tendenze del, dal padel al tennis passando per pickleball, beach tennis e tennis tavolo.Presente anche l’icona del tennis italiano Adriano Panattaha avuto l’onore di ospitare oggi unaicone del tennis italiano, Adriano Panatta. La sua presenza ha arricchito l’evento, portando un valore aggiunto straordinario e un’ulteriore conferma dell’importanza della fiera come punto di riferimento per ildel tennis. “Sono molto contento di essere a– le parole di Adriano Panatta – la passione per il tennis è sempre rimasta, oggi ho un circolo sportivo con tutti gli sport da racchetta, incluso padel e pickleball.