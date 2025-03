Movieplayer.it - Questo western con Gene Hackman resta una delle sue migliori e più sottovalutate interpretazioni?

Leggi su Movieplayer.it

La tragica perdita diha spinto i fan a rovistare negli archivi per guardare indietro al grande corpus di opere che ha lasciato. Uno di questi film è undel 1995 che non riceve tutti gli elogi che merita: The Quick and the Dead A trent'anni dalla sua uscita, The Quick and the Dead (1995) rimane uno dei filmpiù sottovalutati del suo tempo, ma con la recente scomparsa di, è il momento perfetto per riscoprire uno dei suoi ruoli da villain più memorabili. Diretto da Sam Raimi, il film ha tutto: sparatorie mozzafiato, una protagonista femminile rivoluzionaria e un antagonista spietato che porta il marchio inconfondibile di. **e il suo villain (immeritatamente) dimenticatointerpreta John Herod, il crudele sindaco della polverosa cittadina di Redemption.