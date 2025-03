Nerdpool.it - Questa commedia nera ha aiutato Robert Downey Jr. a diventare Iron Man

Tutti sanno cheJr. è nato per interpretare Tony Stark. Ma ciò che la maggior parte delle persone non sa è come sia arrivato alla Marvel e al suo ruolo diMan. Per molto tempo, ha lottato con la sua vita personale a causa dei suoi problemi con la droga, che hanno danneggiato gravemente la sua carriera. È davvero incredibile pensare che ora sia uno degli attori più pagati e amati di Hollywood.grande ripresa è avvenuta principalmente grazie a Kiss Kiss Bang Bang, uno dei film di Shane Black, famoso per i suoi progetti natalizi.crime è uno dei film più sottovalutati degli anni 2000, ma vale davvero la pena vederlo, soprattutto per ammirare il talento incredibile di.Il suo ruolo in Kiss Kiss Bang Bang ha dato atutto ciò che l’Universo Cinematografico Marvel (MCU) aveva bisogno per Tony Stark, regalando ai fan una ragione in più per amarlo come il loro eroe preferito.