Quelli che…

Di Flavio Verzola.Ache si svegliano nel cuore della notte chiedendosi il perché giochiamo così male.Ache si svegliano nel cuore della notte chiedendosi il perché giochiamo così bene.Ache il lunedì mattina quando l’Inter perde diventa come la Parigi Dakar a piedi in ciabatte senza acqua.Ache se si devono comprare dei vestiti non ci devono assolutamente essere fili rossi o bianchi accostati ai neri.Ache ricordano la ninna nanna di Sarti Burnich Facchetti.. E sicuramente sono stati concepiti dopo una vittoria della Grande Inter.Ache si ricordano Estintori Meteor o Marsala Pellegrino e al Meazza quando pioveva la prendevi tutta.Ache hanno amato prima i tedeschi e poi gli argentini per il loro essere tanto diversi e tanto uguali ma tantissimo interisti.