Quegli scatti di Norberth, l’essenza della fotografia

Non c’è libro di teatro che nel trattare le più importanti produzioni italiane degli ultimi sessant’anni non abbia al suo interno una foto di scena realizzata da Marcello, nome d’arte di uno dei maggiori fotografi teatrali italiani, figlio di questa terra maceratese, scomparso esattamente un anno fa. Vedendo sui giornali e le riviste specializzate foto di scena firmate "", pochi sapevano che quel fotografo era in realtà Norberto Marcello Manfrini, nato nel 1937 a San Ginesio, nella frazione di Piandipieca. Fino alla scorsa estate, quando il comune di San Ginesio gli ha dedicato una mostra a ricordo, curata dal figlio Luca, lo ignoravano anche i suoi stessi compaesani. Del resto Manfrini aveva lasciato Piandipieca in tenerissima età, perché la sua famiglia si era trasferita a Camerino, dove il padre Alfonso alla fine degli anni Trenta aprì un laboratorio fotografico.