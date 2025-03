Sport.quotidiano.net - Quattro sberloni alla Juve, l’Atalanta domina 0-4. Contestazione allo Stadium

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 9 marzo 2025 - Figuraccia, estasi Atalanta. La Deail Sunday Night della 28° giornata di Serie A, umiliando la Vecchia Signora con un sonoro 4-0. Di Retegui, de Roon, Zappacosta e Lookman le reti nerazzurre. Con questo storico successo, i bergamaschi tornano a -3 dal primo posto, con la possibilità nel prossimo turno di riagguantare l'Inter in vettaclassifica, visto che al Gewissandrà in scena lo scontro diretto. I bianconeri invece rischiano di perdere la quarta piazza in caso di affermazione della Lazio contro l'Udinese e vedono vicinissimo anche il Bologna. Le scelte degli allenatorintus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Yildiz, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. MottaAtalanta (3-4-3): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Cuadrado, Retegui, Lookman.