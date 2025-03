Dayitalianews.com - Quartiere Pigno, pusher tenta di scappare su uno scooter: bloccato dai carabinieri e arrestato

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa hanno, un 33enne di Catania, poiché sorpreso in possesso di droga e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi per fini di spaccio.L’attività si è svolta nel, dove più squadre dell’Arma di Fontanarossa erano impegnate in un servizio di pattugliamento, con uomini e mezzi dislocati in più punti strategici dell’area.Durante i controlli ihanno visto un individuo che, a bordo di uno, alla vista delle pattuglie, ha improvvisamente invertito la marcia, cercando di fuggire a gran velocità.Il comportamento, naturalmente sospetto, ha subito attivato i militari, che si sono lanciati all’inseguimento del fuggiasco, che hanno subitodopo poche centinaia di metri.