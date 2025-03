Lanazione.it - Quarrata in rosa: non solo l’8 marzo

, 92025 – In occasione della Giornata internazionale della donna,ha celebrato l’evento con la camminata ludico-motoria “Nonl’8”, un’iniziativa aperta a tutti e dedicata in particolare ai cittadini della Città del Mobile. Giunta alla seconda edizione, la manifestazione è stata organizzata dal Comune in collaborazione con la Podisticae ha visto la partecipazione di circa 200 persone, con una netta prevalenza femminile. Nonl’8–Camminata in, l'evento aPer l’occasione, tutti i partecipanti hanno ricevuto e indossato un cappellino, simbolo dell’iniziativa. Il tema di quest’anno ha posto l’attenzione sui diritti e le conquiste delle donne, con un focus speciale sulla maternità, intesa come diritto e valore sociale, e sulle opportunità educative per la fascia 0-6 anni nel territorio quarratino.