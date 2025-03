Sportnews.eu - Quanto guadagna un meccanico in Formula 1: cifre a sorpresa

In1 girano milioni e milioni di euro, se l’intero Circus vale circa 3 miliardi,no i meccanici che lavorano nei box?La1 è uno degli sport più ricchi in assoluto. Tra aziende costruttrici, scuderie, piloti, staff, sponsor, il giro d’affari che il Circus della1 registra è di circa 3 miliardi di euro. Un’enormità, ma che prevede introiti pazzeschi. Soltanto con le spese calcolate per ogni singola vettura si raggiungonoassurde, e in più ci sono gli stipendi dei piloti, gli sportivi più pagati al mondo.Meccanici Red Bull (Sportnews.eu)Gli stipendi dei piloti ovviamente variano in base a tanti fattori, come l’appartenenza a una squadra, le vittorie in carriera, il personaggio mediatico, l’esperienza e così via. I piloti delle scuderie minori, al loro debutto, percepiscono circa un milione di euro a stagione, e poi si sale, passando dai 10 milioni, fino a raggiungere i salari da campioni: parliamo di 20 o 30 milioni di euro l’anno, fino agli oltre 50 milioni di Hamilton e Verstappen.