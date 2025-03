Oasport.it - Quanti soldi guadagna Dominik Paris con la doppietta a Kvitfjell? Montepremi sfizioso, scala la classifica

ha vinto il superG di, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il fuoriclasse altoatesino ha firmato una spettacolarein Norvegia: venerdì si era imposto in discesa libera, oggi ha dettato legge anche nell’altra specialità del settore velocità, ergendosi a padrone assoluto della Olympiabakken. L’azzurro si è imposto con il tempo di 1:08.98, mettendo in fila il canadese James Crawford (a 38 centesimi), lo sloveno Miha Hrobat (a 0.47) e lo svizzero Marco Odermatt (a 0.48).Si tratta della seconda affermazione stagionale per il quasi 36enne (spegnerà le candeline il prossimo 14 aprile), che dopo un anno abbondante di digiuno (non faceva festa dal 16 dicembre 2023 nella discesa della Val Gardena) è riuscito a dettare legge da autentico padrone per due volte nel giro di 48 ore.