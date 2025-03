Oasport.it - Quante posizioni guadagna Matteo Arnaldi nel ranking ATP: il prossimo turno sarà uno scontro diretto a Indian Wells

prosegue nella propria avventura in California. Il ligure ha sconfitto nel secondodel Masters1000 diil russo Andrey Rublev e ha avuto accesso al terzo round del prestigioso torneo americano. Quali sono i riflessi nella classifica mondiale?Con 1410 punti,è n.33 delATP. La prossima sfidacontro l’americano Brandon Nakashima e in caso di vittoria e qualificazione agli ottavi ci sarebbero 1460 punti, che si tradurrebbero nella posizione n.32.Se l’avventura proseguisse, ci sarebbero 1560 punti e varrebbero la 30ma posizione con il passaggio ai quarti. Andando oltre, le proiezioni potrebbero essere le seguenti: il passaggio in semifinale varrebbe quota 1760, con approdo al 25° posto; l’accesso in finale si tradurrebbe in 2010 punti, salendo al 23° posto virtuale; la vittoria del torneo varrebbe 2360 e il 19° posto.