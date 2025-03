Oasport.it - Quando le prossime gare di sci alpino? Orari La Thuile e Hafjell, programma, tv. Ultime tappe prima delle finali

Mentre siamo ancora nel bel mezzo della domenicadi Kvitfjell ed Åre è già tempo di pensare ai prossimi appuntamenti della Coppa del Mondo di sci2025. Siamo ormai alle battute conclusive della stagione, dato che ledi Sun Valley (Idaho, Stati Uniti) sono sempre più vicine. Manca però ancora un fine settimana diper entrambi i comparti.Gli uomini saranno di scena a(Norvegia) per due prove tecniche. Sulla pista denominata Vardsveen vedremo un gigante nella giornata di sabato 15 marzo (manche alle ore 09.30, seconda manche alle ore 12.30), quindi domenica 16 marzo si chiuderà ilcon lo slalom (anche in questo casomanche alle ore 09.30, seconda alle ore 12.30).Il comparto femminile, invece, sarà di nuovo di scena in Italia, più precisamente a La