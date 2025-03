Iltempo.it - "Quali saranno le zone più colpite". MeteoGiuliacci: arriva Jana

La settimana si apre all'insegna del maltempo con una serie di perturbazioni spinte dal Cicloneche attraverseranno rapidamente l'Italia, portando piogge insistenti soprattutto al Nord e lungo il versante tirrenico. Le precipitazioniquasi quotidiane, con brevi tregue, e accumuli significativi a fine settimana. Le regioni piùLiguria, Alta Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Sardegna dove le piogge supereranno i 100 millimetri, con punte oltre i 150 millimetri in alcune aree come il Levante Ligure e il Friuli. Al contrario, precipitazioni più modeste, tra 10 e 15 millimetri, sono attese su Salento, Basilicata, Calabria meridionale e Sicilia. Come spiegano le previsioni presenti sul sito www..it Anche la neve farà la sua comparsa, soprattutto sulle Alpi, ma solo a quote medio-alte, sopra i 1200-1500 metri, a causa delle temperature miti per la stagione.