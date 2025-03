Formiche.net - Quale ReArm Europe? Limiti e opportunità del piano von del Leyen secondo Braghini

È un percorso accidentato quello con cui si cimenterà la Commissionea con il lancio da parte di Ursula von derdelplan (Reap), soggetto all’adozione da parte dei Paesi membri. Trattandosi di un, sono elencate macro-tematiche mentre si rimane sul vago sulle condizioni attuative. Per prima cosa la Commissione si è premurata di specificare che il Reap rimane nell’alveo delle proprie pur limitate competenze, per evitare il diniego di alcuni Paesi membri che temono un’estensione delle sue prerogative. Esemplificativo il comunicato della Commissione al riguardo: “Questa serie di proposte si concentra su come utilizzare tutte le leve finanziarie a nostra disposizione”. Ovviamente il Reap si deve valutare come una delle nuove iniziative comunitarie per la difesa in fieri insieme con Edis, Edip, Libro Bianco, Mff.