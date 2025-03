Secoloditalia.it - Qualcosa di nuovo, anzi d’antico: fu Roma a “inventare” gli stadi moderni. E ora l’Italia accelera

Leggi su Secoloditalia.it

Passare «velocemente» dalle parole ai fatti. Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha annunciato una serie di misure per favorire lazzazione degli. «Entro la primavera 2027 si dovranno aprire gli eventuali cantieri per gli impianti che hanno bisogno di una riqualificazione più o meno significativa. Il Governo sta configurando strumenti finari agevolativi e predisponendo la norma per costituire una struttura commissariale, nel rispetto delle esigenze territoriali: serve una cabina di regia unica, con un commissario a capo e dei sub commissari che potrebbero essere i sindaci delle città», ha aggiunto, chiarendo qualche giorno fa in una conferenza stampa al Senato che per la riforma del calcio «una road map c’è e verrà esplicitata nelle prossime settimane, credo entro fine mese.