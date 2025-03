Game-experience.it - PS5 Pro: è in arrivo un update che migliora sensibilmente il PSSR?

PS5 Pro parrebbe pronta a ricevere un importante aggiornamento del(PlayStation Spectral Super Resolution), la tecnologia di upscaling sviluppata da Sony. Ebbene sì, secondo uno sviluppatore anonimo e prontamente condiviso dal noto account ZubyTech, la “nuova versione” delsta mostrando risultati notevolmente migliori rispetto alle implementazioni iniziali, soprattutto nei giochi che utilizzano Unreal Engine 5.5.Questodella tecnologia di upscale di Sony dovrebbe consentire ai titoli futuri su PlayStation 5 Pro di partire da risoluzioni interne più basse,ndo però le prestazioni senza sacrificarne la qualità visiva. Questo si tradurrebbe di conseguenza in immagini a schermo più nitide ed in un’esperienza di gioco più fluida, rendendo PS5 Pro una scelta ancora più interessante per gli sviluppatori e i giocatori.