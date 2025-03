Ilgiorno.it - Prove di soccorso della protezione civile con numeri da record: unità cinofile da tutta Italia

Sant’Angelo Lodigiano (lodi), 9 marzo 2025 -in massa a Sant’Angelo Lodigiano, ma è solo una esercitazione. Boom di presenze per la 15esima prova dinazionale, organizzata dallalocale, per addestrare volontari e cinofila. Tre giorni di impegno, in cui sono state sfruttate le nuove dotazioni di mezzicolonna mobile lodigiana e che hanno visto protagonisti cinofilinienti dae dall’intero Lodigiano. L’impegno è stato da venerdì 7 marzo a domenica 9 , con il campo base allestito al Cupolone, concesso dal Comune e dove c’è stata la consegna finale degli attestati. Presenti, per il momento conclusivo, sia il sindaco Cristiano Devecchi, che l’amministrazione comunale, oltre alla polizia locale, al comandante dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino, all’ingegner Michela Binda, dirigenteprovinciale e al consigliere delegato Angelo Madonini.