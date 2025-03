Lanazione.it - Protesta sotto la Curia. Il Comitato residenti: "Via don Biancalani. Oppure il vescovo"

Leggi su Lanazione.it

"Se donnon sarà rimosso dal suo incarico, la prossima tappa della nostrasarà a Bologna, davanti alle porte del cardinal Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, e suo superiore, signor, per chiedere che anche lei sia rimosso". È stato questo il momento più duro dellache ieri mattina ildeidi Vicofaro ha portato davanti allavescovile, prima che una sua delegazione fosse ricevuta dallo stesso, monsignor Fausto Tardelli, la persona a cui in questo momento politica e cittadinanza chiedono la soluzione al problema dell’accoglienza nel centro per migranti gestito da don Massimo. Una sessantina iche hanno srotolato striscioni chiedendo l’allontanamento del ’don’, e spiegando, megafoni alla mano, le loro ragioni.