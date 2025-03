Oasport.it - Prosegue il periodo nero di Novak Djokovic: le sconfitte in serie del 2025 e un ranking che piange

Battuta d’arresto pesante e inattesa pera Indian Wells. L’asso serbo era tra i più attesi nell’evento in California, desideroso di essere tra i protagonisti e con l’obiettivo di puntare al 100° titolo a livello ATP. Il campo, però, ha dato un risultato diverso. Nole, infatti, è stato sconfitto dall’olandese Botic van de Zandschulp (lucky loser) col punteggio di 6-2 3-6 6-1.Un ko pesante, frutto di una prestazione altamente negativa. Un po’ come era accaduto l’anno scorso contro Luca Nardi,è stato il fantasma di se stesso nell’evento americano, ma la sconfitta segue inaltri riscontri negativi di unche sta non riservando le soddisfazioni che il serbo si sarebbe aspettato.Sono infatti tre i ko consecutivi pere due le uscite di scena inall’esordio, ovvero a Doha contro Matteo Berrettini e appunto nel torneo citato contro l’olandese (oltre che la semifinale a Melbourne col ritiro dopo un set contro Alexander Zverev).