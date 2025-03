Ilrestodelcarlino.it - Proprietari di casa bloccano il ladro e lo fanno arrestare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 9 marzo 2025 -ildopo una colluttazione e lo. Amara sorpresa per idiche rinndo, sabato sera, hanno trovato il malvivente nella loro abitazione a Rimini, ma sono riusciti a dare l'allarme e a far intervenire gli agenti di polizia. Due volanti sono intervenute quindi sul posto; ilera stato bloccato dopo una breve colluttazione. Preso in consegna dagli agenti, è risultato avere un cacciavite a taglio, un paio di guanti e un passamontagna. L'uomo risponde di tentata rapina aggravata e di lesioni personali e possesso di oggetti atti a offendere. Nella stessa serata, a circa 200 metri dall'abitazione, era stata segnalata un'effrazione simile. Tentato furto a Riccione L’altro ieri un tentato furto si è verificato a Riccione, nel mirino un bagno e un ristorante.