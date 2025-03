Lanazione.it - "Pronto soccorso, servizi garantiti". Asl e sindaco replicano alle accuse

"Ino alci sono trenta infermieri suddivisi in turni: sei di loro operano la mattina, altrettanti il pomeriggio e quattro nel turno notturno. Un regime che è sufficiente a coprire gli standard, poi vi sono due medici h 24 ale obi; un medico h 24 per il 118 che viene utilizzato anche per lo smaltimento dei codici bianchi e verdi. In baseesigenze ci sono poi turni aggiuntivi svolti dal personale esperto di altre unità operative, pertanto non ci sono rischi per ilo": è la risposta che ilLuca Secondi ha fornito nel corso dell’ultimo consiglio comunale su sollecitazione della consigliera di Castello Cambia Emanuela Arcaleni. La difficile situazione deldell’ospedale tifernate è finita così al centro della massima assise cittadina colche ha relazionato sulla base di alcune informative fornite dal direttore di presidio Silvio Pasqui e da quello del reparto Mario Gildoni.