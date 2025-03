Ilveggente.it - Pronostico Verona-Bologna: l’ultimo successo è datato 2017

è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.L’apporto offensivo di Riccardo Orsolini, rientrato a fine febbraio dopo un lungo stop, è una delle cose che più era mancata alnelmese ed il prolifico esterno rossoblù l’ha dimostrato nella sfida con il Cagliari (2-1), decisa proprio da una sua doppietta. La squadra di Vincenzo Italiano, nel complesso, è stata brava a raddrizzare una partita che nel primo tempo si era messa in salita, facendo così registrare la terza vittoria nelle ultime quattro partite e sfruttando anche l’onda del preziosoottenuto nel recupero per il Milan, capitolato pochi giorni prima al “Dall’Ara” con il medesimo risultato (e sempre dopo una rimonta).