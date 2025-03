Ilveggente.it - Pronostico Napoli-Fiorentina: non succede da trent’anni

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Non vince da cinque partite il(quattro pareggi e una sconfitta) ed è per questo che Antonio Conte ha perso la testa della classifica. Ma la partita contro lapotrebbe ridare il sorriso ai campani. Per diversi motivi.: nonda(AnsaFoto) – Ilveggente.itIl primo: la Viola vive un momento assai importante di crisi tant’è che anche il lavoro di Raffaele Palladino è stato messo in discussione nelle ultime settimane. E poi ovviamente il pensiero dei toscani è alla gara di ritorno di Conference League di giovedì prossimo quando in casa dovranno cercare di ribaltare il 3-2 contro i greci del Panathinaikos.